Конец света близок: легендарная Ванга предрекла апокалипсис, который начнётся в 2025 году Ирэн ОрлонскаяМного лет назад, 3 октября 1911 года, в мире появилась ясновидящая Ванга, известная своими предсказаниями о будущем человечества.