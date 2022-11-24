За сутки полицейские задержали троих жителей Тамбовской области с наркотиками

За прошедшие сутки полицейские задержали троих жителей Тамбовской области с наркотиками. Так, у двоих молодых людей 1999 года рождения было обнаружено и изъято наркотическое вещество "N-метилэфедрон", общий вес которого составил более 8 граммов.