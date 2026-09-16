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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Адам Сильвер: «Пока женская НБА пользуется десятками лет опыта специалистов из НБА. Более эффективно не дублировать ключевые административные функции»

Кэти Энгельберт – первый комиссионер женской НБА – уйдет в отставку после завершения сезона. Адам Сильвер рассказал о руководстве турниром, пока нанятая фирма ищет замену.

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