Срединный коридор – в чем опасность для российско-казахстанских отношений? Геополитические изменения в мире в последние несколько лет предоставили странам Центральной Азии реальный шанс повысить свою значимость на Евразийском континенте.
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