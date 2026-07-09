Салих Сәйдәшев һәм татар музыкасы музеенда «Винил атналыгы» була

13-19 июльдә Казанның Салих Сәйдәшев һәм татар музыкасы музеенда «Винил атналыгы» узачак. Атналык кысаларында винил мәдәниятенә, татар музыкасы тарихына һәм XX гасырның музыкаль мирасына багышланган лекцияләр, иҗади очрашулар, перформанслар һәм музыкаль кичәләр оештырыла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии