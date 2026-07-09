НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

40 подписчиков

Салих Сәйдәшев һәм татар музыкасы музеенда «Винил атналыгы» була

Салих Сәйдәшев һәм татар музыкасы музеенда «Винил атналыгы» була

13-19 июльдә Казанның Салих Сәйдәшев һәм татар музыкасы музеенда «Винил атналыгы» узачак. Атналык кысаларында винил мәдәниятенә, татар музыкасы тарихына һәм XX гасырның музыкаль мирасына багышланган лекцияләр, иҗади очрашулар, перформанслар һәм музыкаль кичәләр оештырыла.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии