Политика как он...
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Политика как она есть

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Володин: «Крымская весна» навсегда останется символом национального единения

Володин: «Крымская весна» навсегда останется символом национального единения

«Крымская весна» навсегда останется символом национального единения и восстановления справедливости. Об этом 18 марта заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении с Днем воссоединения Крыма с Россией, опубликованном на сайте палаты.

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