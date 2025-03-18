Володин: «Крымская весна» навсегда останется символом национального единения

«Крымская весна» навсегда останется символом национального единения и восстановления справедливости. Об этом 18 марта заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении с Днем воссоединения Крыма с Россией, опубликованном на сайте палаты.
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