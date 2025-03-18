Володин: «Крымская весна» навсегда останется символом национального единения

Политика как она есть

«Крымская весна» навсегда останется символом национального единения и восстановления справедливости. Об этом 18 марта заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении с Днем воссоединения Крыма с Россией, опубликованном на сайте палаты.