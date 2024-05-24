Глава ФСБ похвалил талибов*

Представители движения «Талибан»* улучшают ситуацию с безопасностью в Афганистане, заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств СНГ По словам Бортникова, новые афганские власти ведут активную работу по нормализации политической ситуации, борются с террористическими группировками и стремятся укрепить внешние рубежи.