Захарова раскрыла национальность вторгшихся в Брянскую область наемников. По ее словам, обезврежены бойцы из трех стран

Захарова: в Брянской области были обезврежены наемники из США, Канады и Польши В числе обезвреженных в Брянской области наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), были граждане США, Канады и Польши.
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