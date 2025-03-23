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Трамп блефует, говоря о глобальной тарифной войне

Трамп блефует, говоря о глобальной тарифной войне

Трамп рассчитывает на немедленный эффект от введения тарифов. Такая агрессия, вероятно, еще больше обострит отношения с союзными странами и спровоцирует, по крайней мере, некоторые ответные меры, угрожая спиральной эскалацией.

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