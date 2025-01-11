Норвегия начинает строительство бомбоубежищ на случай наихудшего сценария войны Правительство Норвегии намерено вновь ввести требования при строительстве новых зданий площадью более 1000 кв.
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Норвегия начинает строительство бомбоубежищ на случай наихудшего сценария войны Правительство Норвегии намерено вновь ввести требования при строительстве новых зданий площадью более 1000 кв.
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