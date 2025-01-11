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Норвегия начинает строительство бомбоубежищ на случай наихудшего сценария войны

Норвегия начинает строительство бомбоубежищ на случай наихудшего сценария войны Правительство Норвегии намерено вновь ввести требования при строительстве новых зданий площадью более 1000 кв.

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