Аким Мангистауской области поздравил женщин региона с 8 Марта

Глава региона опубликовал поздравление всем женщинам Мангистауской области. Примите самые искренние и теплые поздравления с первым весенним праздником! Международный женский день — это прекрасный повод выразить чувства признательности всем вам — заботливым матерям и верным супругам, любимым дочерям, сёстрам, бабушкам, деловым партнёрам и надёжным коллегам! Испокон веков в нашем обществе исключительно важную роль играют женщины.