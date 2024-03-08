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Аким Мангистауской области поздравил женщин региона с 8 Марта

Аким Мангистауской области поздравил женщин региона с 8 Марта

Глава региона опубликовал поздравление всем женщинам Мангистауской области. Примите самые искренние и теплые поздравления с первым весенним праздником!  Международный женский день — это прекрасный повод выразить чувства признательности всем вам — заботливым матерям и верным супругам, любимым дочерям, сёстрам, бабушкам, деловым партнёрам и надёжным коллегам!  Испокон веков в нашем обществе исключительно важную роль играют женщины.

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