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Депутат Чепа: Байден — хромая утка, его заявления всерьёз никто не воспринимает

Депутат Чепа: Байден — хромая утка, его заявления всерьёз никто не воспринимает

Заявление американского президента Джо Байдена о том, что мировым лидером могут быть только США, абсолютно не соответствует стремлениям всего мира, заявил в беседе с RT первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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