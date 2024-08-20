Депутат Чепа: Байден — хромая утка, его заявления всерьёз никто не воспринимает

Заявление американского президента Джо Байдена о том, что мировым лидером могут быть только США, абсолютно не соответствует стремлениям всего мира, заявил в беседе с RT первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии