Правда.ру

2 544 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    Теперь эти сучки - гражданки России?Народный артист Р...
  • Сергей Дмитриев
    Вместо такого большого и тяжёлого рюкзака лучше использовать даже самодельный прицепчик.Дал бы фотку, да нет возможно...Соцопрос: Более т...
  • Катя ФИЛАТОВА
    ИдиоткаБарбара Брыльска ...

USA Today: Россия выигрывает войну

USA Today: Россия выигрывает войну

Американское издание USA Today признало, что Россия "фактически выигрывает войну против Украины". Это может означать только одно: даже за океаном СМИ больше не хотят участвовать в устроенном политиками и оружейниками разрушительном балагане.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх