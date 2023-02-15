USA Today: Россия выигрывает войну

Американское издание USA Today признало, что Россия "фактически выигрывает войну против Украины". Это может означать только одно: даже за океаном СМИ больше не хотят участвовать в устроенном политиками и оружейниками разрушительном балагане.
Американское издание USA Today признало, что Россия "фактически выигрывает войну против Украины". Это может означать только одно: даже за океаном СМИ больше не хотят участвовать в устроенном политиками и оружейниками разрушительном балагане.
Свежие комментарии