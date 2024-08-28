Премьер Британии захотел преодолеть последствия Brexit налаживанием связей с ЕС

REUTERS/Claudia Greco/Pool Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправился в Берлин и Париж для обсуждения нового договора с Германией и налаживанием связей с Европой, чтобы преодолеть последствия Brexit для Соединенного Королевства, сообщили в издании Politico.