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Новая отечественная разработка по отслеживаю багажа в аэропорту Сочи

Новая отечественная разработка по отслеживаю багажа в аэропорту Сочи

Как сообщает «Аэропорт Сочи», отслеживать статус потерянного багажа можно в системе «Bags поиск». Если ваш багаж не был доставлен вместе с вами в Сочи, то после обращения к сотрудникам службы розыска багажа, вы можете самостоятельно отследить статус багажа в системе.

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