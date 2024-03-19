Новая отечественная разработка по отслеживаю багажа в аэропорту Сочи

Как сообщает «Аэропорт Сочи», отслеживать статус потерянного багажа можно в системе «Bags поиск». Если ваш багаж не был доставлен вместе с вами в Сочи, то после обращения к сотрудникам службы розыска багажа, вы можете самостоятельно отследить статус багажа в системе.