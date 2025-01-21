Проезд на маршруте №2 подорожает в Иркутске до 45 рублей

В феврале в Иркутске повысится стоимость проезда на маршрутах №2 и №74. С 14 числа на маршруте №2 «Центральный рынок – 6-й посёлок ГЭС» дневной тариф составит 40 рублей, вечерний после 20:00 – 45 рублей, сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.