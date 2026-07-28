Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Доллар больше не святой»: автор термина БРИК признал неизбежность конца гегемонии США

«Доллар больше не святой»: автор термина БРИК признал неизбежность конца гегемонии США

Джим О’Нил, британский экономист, который в 2001 году придумал аббревиатуру BRIC и предсказал возвышение развивающихся экономик, сделал новое заявление.

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