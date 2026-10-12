«Казахфильм» договорился о прокате и копродукции с Индией и США

На кинорынке Asian Contents & Film Market в Пусане студия «Казахфильм» провела переговоры с зарубежными партнерами, по итогам которых организаторы Московского международного кинофестиваля и смотра Tribeca запросили материалы новых казахстанских картин для возможного включения в свои программы.
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