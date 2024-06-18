Раскрыты сенсационные детали скандала советника Лежнева с орловским кафе «На привале»

Агентство федеральных расследований (FLB) в расследовании, посвящённом арестованному советнику губернатора по СМИ Сергею Лежневу, раскрывает детали и подробности крупного скандала вокруг орловского кафе «На привале».
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