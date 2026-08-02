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FiNE NEWS

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На позициях ВСУ в Донбассе обнаружены зарубежные препараты для лечения ВИЧ

Во время освобождения населенного пункта Красный Кут в Донецкой народной республике российские военные обнаружили на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) упаковки зарубежных лекарств, предназначенных для лечения ВИЧ-инфекции.

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