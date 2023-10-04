Как изменилась цена на стройматериалы в Тульской области за год

Строить дом сейчас дешевле или дороже по сравнению с 2022 годом? Тульская служба новостей проанализировала среднюю стоимость стройматериалов по данным Росстата и выяснила, как она изменилась в августе 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.