Политолог Рар обрисовал обстановку торга между США и РФ за Украину

Думаю если власть пойдет на сговор, то следующего раза уже точно не будет у нее не будет

АНГЕЛ АНГЕЛ

А может начнем договариваться когда на лазурном побережье будем... А лучше поделим Европу и будет три государства Российское, Венгерское и Сербское вот как то так... А какая экономия не нужны будут ВТО, НАТО, МОК, ВОЗ и т.д. и наступит мир, дружба, хвачка...