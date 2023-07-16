Закончившийся недавно в Литве большой саммит НАТО, с участием глав государств, подал сигнал касательно Украины.
Политолог Рар обрисовал обстановку торга между США и РФ за Украину
Комментарии
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Владимир Байден
Думаю если власть пойдет на сговор, то следующего раза уже точно не будет у нее не будет
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9 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
А может начнем договариваться когда на лазурном побережье будем... А лучше поделим Европу и будет три государства Российское, Венгерское и Сербское вот как то так... А какая экономия не нужны будут ВТО, НАТО, МОК, ВОЗ и т.д. и наступит мир, дружба, хвачка...
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8 час.
Александр Седой
У них там свои мысли и предположения, оторванные от действительности...
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7 час.
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