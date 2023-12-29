Москва удвоила результаты по программе создания рабочих мест в 2023 году

По соглашениям, которые город заключил с инвесторами в 2023 году по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), будет построено почти 1,5 миллиона квадратных метров коммерческих объектов, куда смогут трудоустроиться около 64 тысяч человек.
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