Какие мосты отремонтировали на федеральных трассах Приангарья в 2021 году и какие обновят в 2022-м

Продолжаем подводить итоги года в Приангарье. В этом году на федеральных трассах в Иркутской области проходил капитальный ремонт 36 искусственных сооружений, из них часть ввели в эксплуатацию после ремонта, а часть продолжат обновлять в 2022-м.