Девушки устроили погром и драку с сотрудниками супермаркета в Туле

Неприятный инцидент произошел под Новый год в одном из супермаркетов на улице Карпова. На видео от очевидцев девушка крушит елки в магазине, затем набрасывается на сотрудника, который пытается ее успокоить.
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