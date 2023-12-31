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Девушки устроили погром и драку с сотрудниками супермаркета в Туле

Девушки устроили погром и драку с сотрудниками супермаркета в Туле

Неприятный инцидент произошел под Новый год в одном из супермаркетов на улице Карпова.  На видео от очевидцев девушка крушит елки в магазине, затем набрасывается на сотрудника, который пытается ее успокоить.

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