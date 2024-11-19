Live: шестой испытательный полет Starship и еще одна ловля первой ступени

Транспортная система Starship, состоящая из 50-метрового одноименного корабля и 71-метровой ракеты Super Heavy, должна отправиться в шестой испытательный полет со «Звездной базы» SpaceX в Южном Техасе, близ населенного пункта Бока-Чика, в 01:00 по московскому времени.