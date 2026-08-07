Чёрный кремний превратил углекислый газ в метан при солнечном свете Искусственный фотосинтез — идея, кажущаяся почти идеальной: использовать солнечный свет для превращения углекислого газа в топливо, как это делают растения с фотосинтезом.
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