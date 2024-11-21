Невролог Бурмистров рассказал, что делать при болях в суставах

Искать проблему нужно со специалистом Люди придумали массу синонимов к слову «болит», но для такого многообразия формулировок есть не только филологические, но и медицинские основания, скащал РИАМО невролог, мануальный терапевт Андрей Бурмистров.
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