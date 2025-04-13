Песков назвал беседу Путина с Уиткоффом шагом к встрече с Трампом

Дмитрий Песков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Состоявшаяся 11 апреля беседа Президента России Владимира Путина со спецпредставителем Президента США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом станет шагом к встрече с самим американским лидером Дональдом Трампом.
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