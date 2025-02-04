Финансист рассказала, как распознать поддельные уведомления о штрафах

В таких письмах "должника" просят оплатить взыскание с помощью СБП Уведомления в мессенджерах или по электронной почте, в которых россиян просят оплатить штраф с помощью системы быстрых платежей — с большой вероятностью подделка.
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