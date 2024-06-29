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Военное обозрение

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Responsible Statecraft: Вашингтон идёт на обострение украинского конфликта из-за провалов ВСУ

Responsible Statecraft: Вашингтон идёт на обострение украинского конфликта из-за провалов ВСУ

В США понимают, что военная помощь уже не спасет киевский режим.

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