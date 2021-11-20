Орловские полицейские предотвратили кражу дорожных ограждений

Сотрудники отделения МВД России по Троснянскому району пресекли хищение дорожного ограждения. Во время ночного патрулирования района наряд полиции заметил, как двое мужчин демонтируют дорожное тросовое железное ограждение недалеко от села Студенок.
Сотрудники отделения МВД России по Троснянскому району пресекли хищение дорожного ограждения. Во время ночного патрулирования района наряд полиции заметил, как двое мужчин демонтируют дорожное тросовое железное ограждение недалеко от села Студенок.
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