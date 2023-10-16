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Путин: отношения РФ и КНР развиваются в интересах народов обеих стран

Путин: отношения РФ и КНР развиваются в интересах народов обеих стран

ТАСС/Смирнов Владимир Отношения России и Китая развиваются в интересах народов обеих стран и не являются результатом сиюминутной политической конъюнктуры в мире, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

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