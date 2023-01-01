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«Уверен, что 2023 год откроет двери в новые просторы, просмотры, лайки и новую активность от наших зрителей». Валли поздравил с Новым годом

Валли поздравил комьюнити медийного футбола с Новым годом. «Ну что, медиакомьюнити, всем привет. Что могу пожелать вам? Мы задали такую с вами офигенную планку, высокую планку в медиафутболе, что не может, пока что, сами ее перебить.

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