«Уверен, что 2023 год откроет двери в новые просторы, просмотры, лайки и новую активность от наших зрителей». Валли поздравил с Новым годом

Валли поздравил комьюнити медийного футбола с Новым годом. «Ну что, медиакомьюнити, всем привет. Что могу пожелать вам? Мы задали такую с вами офигенную планку, высокую планку в медиафутболе, что не может, пока что, сами ее перебить.