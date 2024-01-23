Московский регион сегодня накроет сильный снегопад — он продлится сутки. В «Автодоре» предупредили, что снег всё это время будет идти на всём протяжении трасс М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-11 «Нева» и ЦКАД, а М-4 «Дон» зацепит на территории Московской, Тульской и Липецкой областей.
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