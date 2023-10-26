Бочкарёв: подготовлен проект первого этапа продления синей линии метро в Гольяново

Проектная документация по сооружению стартового котлована для тоннелепроходки между станциями «Щёлковская» и «Гольяново» Арбатско-Покровской линии метро готова и проходит процедуру экспертизы, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарёв.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии