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Fit Service: заправка кондиционера на обочине приводит к его поломке

Fit Service: заправка кондиционера на обочине приводит к его поломке

В России процветает "народная" заправка кондиционеров прямо на обочине дорог, сообщает "Российская газета" со ссылкой на технического директора международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никиту Родионова.

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