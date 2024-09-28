Двух жителей Новосибирской области судят в Туле за кражу у пенсионерки 16 миллионов рублей

В субботу, 28 сентября, прокуратура Привокзального района Тулы поддержала в суде ходатайства следователя о заключении под стражу 35 и 20-летнего жителей Новосибирской области за мошенничество в крупном размере.
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