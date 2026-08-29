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Ивановские новости

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В Ивановском районе ищут пропавшего 72-летнего Александра Воронова

В Ивановском районе ищут пропавшего 72-летнего Александра Воронова

Последний раз местонахождение мужчины было известно вчера, 28 августа.В Ивановском районе ищут 72-летнего Александра Воронова.

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