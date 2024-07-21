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Эпидемия вируса Чандипура в Гуджарате: по меньшей мере 16 жертв

Эпидемия вируса Чандипура в Гуджарате: по меньшей мере 16 жертв

Эпидемия вируса Чандипур охватила штат Гуджарат на западе Индии, где уже погибло 16 человек. По данным министра здравоохранения Рашикеша Пателя, число случаев заболевания составило 50.

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