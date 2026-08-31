Путем Трампа: сядет ли президент Токаев в «антироссийский экспресс»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал понять президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, что очень хочет с ним дружить.
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СЯДЕТ!! Обязательно сядет!! ВОТ РОССИЯ..... как только начинает дружить с кем-то, начинает СОДЕРЖАТЬ ВСЕ "ДРУЖЕСТВЕННОЕ" ГОСУДАРСТВО.... ....А ВОТ ЗАПАД .... содержит только руководство. Это выходит и дешевле, и надежней, и эффективней... НЕУЖЕЛИ НЕ ПОНЯТНО?!!