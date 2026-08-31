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Путем Трампа: сядет ли президент Токаев в «антироссийский экспресс»

Путем Трампа: сядет ли президент Токаев в «антироссийский экспресс»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал понять президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, что очень хочет с ним дружить.

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Профиль пользователя Vladimir Lioubimcev
Vladimir Lioubimcevизменено

СЯДЕТ!!   Обязательно сядет!!   ВОТ РОССИЯ.....    как только начинает дружить с кем-то, начинает СОДЕРЖАТЬ ВСЕ "ДРУЖЕСТВЕННОЕ"  ГОСУДАРСТВО.... ....А  ВОТ ЗАПАД ....   содержит только руководство. Это выходит и  дешевле, и   надежней, и эффективней... НЕУЖЕЛИ   НЕ ПОНЯТНО?!!