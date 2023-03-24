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Абсурдистан коллективного Запада. Такой диагноз немецкий политолог Вольфганг Ройтер поставил Европе и США

Абсурдистан коллективного Запада. Такой диагноз немецкий политолог Вольфганг Ройтер поставил Европе и США

В последнее время мы все чаще слышим: мир сошел с ума. Причины и последствия дурдома планетарного масштаба в беседе с нашим корреспондентом попытался проанализировать бывший представитель ЮНЕСКО в Москве, дипломат и публицист Вольфганг Ройтер.

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