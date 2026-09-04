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Крымская газета

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Свыше 300 крымских студентов-медиков заключили целевые договоры с Минздравом РК

Свыше 300 крымских студентов-медиков заключили целевые договоры с Минздравом РК

В 2026 году 334 студента, поступившие в медицинские вузы и колледжи, заключили договоры о целевом обучении с Минздравом РК.

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