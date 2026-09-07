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"Креативные выходные" прошли в Петербурге

"Креативные выходные" прошли в Петербурге

Фестиваль "Креативные выходные", организованный молодёжными пространствами "ПРОСТО", успешно прошёл 5 сентября в Санкт‑Петербурге и объединил участников в возрасте от 14 до 35 лет.

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