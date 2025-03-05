«Пригожин рвался к ядерной кнопке». Лукашенко раскрыл свою роль в срыве мятежа

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Комментарии
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S
Sobering
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7 час.
ВН
Валерий Николаевич
Батька, подлец что-то задумал. Может картоха померзла?
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7 час.
alik3456 Джексон
Укропы пожрали...
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