«Пригожин рвался к ядерной кнопке». Лукашенко раскрыл свою роль в срыве мятежа

БлокнотРУ «Рвался к ядерной кнопке»: Лукашенко сделал неожиданное заявление об Евгении Пригожине Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин планировал свергнуть власть в РФ и получить доступ к ядерному оружию.
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