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Мировое обозрение

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«Игра называлась ТЦК»: сына Героя Украины и прокурора по делам майдана затравили в киевской спортивной школе

«Игра называлась ТЦК»: сына Героя Украины и прокурора по делам майдана затравили в киевской спортивной школе

В киевской спортивной школе «Ринг» разгорается скандал, который выходит далеко за пределы обычного конфликта между детьми.

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