WSJ выпустила статью с перечислением достижений России с начала спецоперации

Американская газета The Wall Street Journal опубликовала статью под названием «Пришло время прекратить магические размышления о поражении России», в которой подчеркнула достижения России с начала спецоперации, среди прочего отметив успехи на передовой, факт устойчивости российской экономики и высокий уровень поддержки президента РФ Владимира Путина.
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