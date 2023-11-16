WSJ выпустила статью с перечислением достижений России с начала спецоперации

Американская газета The Wall Street Journal опубликовала статью под названием «Пришло время прекратить магические размышления о поражении России», в которой подчеркнула достижения России с начала спецоперации, среди прочего отметив успехи на передовой, факт устойчивости российской экономики и высокий уровень поддержки президента РФ Владимира Путина.