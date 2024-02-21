Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Без права на ошибку: фильм о легендарном командире «Альфы» показали в Москве

Без права на ошибку: фильм о легендарном командире «Альфы» показали в Москве

В кинотеатре «Октябрь» прошла громкая премьера фильма «Командир». Лента рассказывает о событиях 88-го года, когда террористы в Орджоникидзе, это современный Владикавказ, захватили автобус с детьми - учениками четвертого класса.

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