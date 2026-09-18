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Bloomberg: 96-летний Баффет окончательно передал дела сыну

Bloomberg: 96-летний Баффет окончательно передал дела сыну

Dennis Van Tine/Zuma/TASS 96-летний инвестор Уоррен Баффет, который в 2025 году покинул пост главы холдинга Berkshire Hathaway, уходит в отставку и с позиции председателя совета директоров.

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