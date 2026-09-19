Сочи — российская ривьера 1988 года в фотографиях Карла де Кейзера

В далеком 1988 году тогда еще советский город Сочи посетил бельгийский фотограф Карл де Кейзер (Carl De Keyzer).
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